Никола Пельтц ответила на слухи о вражде с Викторией Бекхэм
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Никола Пельтц ответила на слухи о вражде с Викторией Бекхэм

Никола Пельтц ответила на слухи о вражде с Викторией Бекхэм

Никола Пельтц в интервью изданию Variety, на обложке спецвыпуска которого появился ее муж, Бруклин Пельтц-Бекхэм, рассказала об отношениях со своей свекровью Викторией Бекхэм.

Ранее в сети появились слухи о том, что у Виктории и Николы очень натянутые отношения, а после свадьбы они вообще перестали общаться. Никола предположила, что слухи о конфликте между ними начались с того, что она не выбрала для свадьбы платье бренда Виктории.

Я собиралась надеть платье ее бренда и очень этого хотела. Но через несколько месяцев Виктория поняла, что ее ателье не сможет его пошить. Именно поэтому мне пришлось выбрать другое платье. Но она не сказала, что я не могу его надеть. С этого все и началось. В итоге к алтарю Никола пошла в платье Valentino Couture, а в нарядах бренда Виктории появились сама мать жениха, близкая подруга Бекхэм Ева Лонгория и бывшая девушка Ромео Бекхэма Мия Реган.

Ранее Никола опубликовала в инстаграме* эмоциональный пост. В комментариях ее подписчики предположили, что эти слова — о ее конфликте с Викторией. У всех бывают дни, когда люди делают больно. И это нормально — чувствовать себя плохо и обижаться из-за этого, — написала она.

Бруклин Бекхэм, в свою очередь, высказался о конфликте между его матерью и женой, заявив, что для него это не стало сюрпризом. Я знал, что люди всегда будут писать подобные вещи, всегда будут пытаться унизить кого-то. Но все ладят, это хорошо.


Бруклин Бекхэм

Он также рассказал о своем решении взять фамилию жены, что, по слухам, тоже вызвало недовольство его матери. Мы объединили наши фамилии. Я подумал: "О, мы могли бы начать что-то новое, и это будет здорово. У нас будут собственные дети, и вокруг будут бегать маленькие Пельтц-Бекхэмы". В интервью супруги добавили, что, хотя и собираются завести детей, они не планируют делать этого в ближайшее время. Мы не планируем заводить детей в следующем году. Но мы хотели бы когда-нибудь иметь большую семью, а также хотели бы усыновить детей. На обложках спецвыпуска, помимо Бруклина, также появились звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд, ранее обвиненный в изнасиловании, певица Бекки Джи и Холли Бэйли, которая сыграла роль Русалочки в новом фильме.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Молдавия нашла независимых аудиторов для оценки долга перед «Газпромом»
Молдавия нашла независимых аудиторов для оценки долга перед
Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут привлечь удачу и богатство в дом
Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут
Microsoft утверждает, что «Sony платит, чтобы игры не попадали в Game Pass»
Microsoft утверждает, что «Sony платит, чтобы игры не попадали в Game
Исследователи предложили новую интерпретацию рецептов древнекитайской бронзы
Исследователи предложили новую интерпретацию рецептов древнекитайской
Цена Ethereum протестировала отметку $1900
Цена Ethereum протестировала отметку $1900
Администрация Тайшета задолжала своим сотрудникам зарплату на 4 миллиона рублей
Администрация Тайшета задолжала своим сотрудникам зарплату на 4
Фотография семейного обеда на обочине 50-летней давности вызвала споры в сети
Фотография семейного обеда на обочине 50-летней давности вызвала
Смелый, но не очень умный водитель
Смелый, но не очень умный водитель
«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять накачал бицепсы и изуродовал лицо
«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять
"Вспомнить всё": как команда реставраторов восстанавливает историческую среду в Москве
"Вспомнить всё": как команда реставраторов восстанавливает
Лайнер МС-21 совершил сотый полет с российскими двигателями ПД-14
Лайнер МС-21 совершил сотый полет с российскими двигателями ПД-14
Пушков указал на отсутствие причин возобновлять поставки газа Болгарии
Пушков указал на отсутствие причин возобновлять поставки газа Болгарии

Топ на сегодня

The Economist выпустил статью про эмиграцию "российской интеллектуальной элиты": "Мыльный пузырь лопнул, и дерьмо закапало нам в глаза"
The Economist выпустил статью про эмиграцию "российской
Стены в золоте и мраморе. Омаров завершил ремонт в квартире, которую купил после развода с ведущей «ДОМа-2»
Стены в золоте и мраморе. Омаров завершил ремонт в квартире, которую
Аксенов сообщил об отселении жителей из района взрывов на аэродроме в Крыму
Аксенов сообщил об отселении жителей из района взрывов на аэродроме в
9 важных вещей, которым стоит научиться у детей
9 важных вещей, которым стоит научиться у детей
Парни с проекта в восторге от фигуры Анны Самониной
Парни с проекта в восторге от фигуры Анны Самониной

Еще по теме

В сети подозревают, что Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц уже поженились
Никола Пельтц опубликовала эмоциональный пост в инстаграме* на фоне слухов о ее конфликте с Викторией Бекхэм
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сыграли свадьбу
Бруклин Бекхэм путешествует с новой возлюбленной Николой Пельтц