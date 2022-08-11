Ольгу Бузову взяли в театр из жалости

Ведущая и певица Ольга Бузова чудо попала в МХАТ. Писатель и публицист Захар Прилепин озвучил свое отношение к Ольге Бузовой, с которой он в прошлом году сотрудничал. Как известно, литератор, помимо прочего, занимает должность заместителя художественного руководителя во МХАТе имени Горького. Еще когда этим театром руководил Эдуард Бояков, Прилепин поддержал идею участия Ольги в спектакле «Чудесный грузин», решив таким образом, как оказалось, перевоспитать знаменитость. Прилепин сравнил Бузову с... беспризорниками и хулиганами советского времени, которых брали на поруки и пытались наставить на путь истинный. «Вот знаете, когда была Гражданская война, у нас были беспризорники, они жулики, воры, проституцией, там, девочки занимались с 12 лет... И из них стали создавать советскую элиту, и к 1941 году она и была создана. Надо работать с молодыми людьми. Вот и мы в спектакль позвали Ольгу Бузову, она у нас «воцерковлялась» в самом широком смысле…» — объяснил свою позицию писатель в интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».Однако долго «окультуривать» артистку Прилепин не смог: из-за сильного негодования общественности Боякову пришлось расстаться со звездой «Дома-2», а потом и самому покинуть пост худрука МХАТа. Но литератор до сих пор переживает за судьбу артистки и призывает включать ее в театральные проекты. «Ну а что нам теперь – утопить Бузову в луже? Надо с ней что-то делать, как-то общаться, разговаривать, объяснять ей что-то, очеловечивать ее… Как на поруки раньше хулигана какого-то брали», — добавил публицист. Напомним, Ольга Бузова играла в спектакле роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которую мало кто принимает всерьез, но на самом деле она в итоге спасает главного героя от полиции. На сцене МХАТа первые постановки с участием звезды «Дома-2» прошли при полном аншлаге, однако осенью «Чудесного грузина» сняли из репертуара, заявив, что он не пользуется спросом у зрителей и билеты не продаются.