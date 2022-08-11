Парень в шутку скачал приложение для гей-знакомств и удивился случайной встрече
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Парень в шутку скачал приложение для гей-знакомств и удивился случайной встрече

Парень в шутку скачал приложение для гей-знакомств и удивился случайной встречеПользователь Reddit установил приложение для гей-знакомств и увидел там профиль отчима

20-летний парень в шутку скачал приложение для гей-знакомств Grindr и увидел там профиль своего отчима. О своем удивлении от случайной встречи он рассказал на Reddit.

Герой истории объяснил, что однажды он, его девушка и ее брат решили сравнить Grindr с приложением для знакомств Tinder. После того, как парень установил приложение, первым человеком, с которым ему предложили познакомиться, оказался муж его матери.

По словам парня, на фотографиях отчим был одет в нижнее белье супруги. Автор поста рассказал матери о том, что обнаружил профиль ее мужа в приложении для гей-знакомств, после чего женщина провела собственное расследование. «Она нашла специальную электронную почту, которую он использовал для переписок с мужчинами. Отчим обсуждал с ними различные сексуальные действия и позировал в разных комплектах нижнего белья жены», — поделился герой истории.

Автор поста добавил, что у него отличные отношения с матерью, однако отчима он считает плохим человеком. «Он не был добрым по отношению к ней. С тех пор, как в 18 лет я переехал, я стараюсь избегать их дома», — объяснил парень.

Он добавил, что теперь брак его матери находится под угрозой, и уточнил, что считает себя виноватым в этом. Однако в комментариях на Reddit большинство пользователей не согласились с тем, что эксперименты героя истории с приложениями для знакомств оказались причиной краха брака его матери.

«Твоя мать заслуживает знать об этом. Кроме того, она заслуживает быть в безопасности от венерических заболеваний, которым ее мог бы заразить муж, имеющий множество партнеров на стороне», — написал один из комментаторов. «Не думаю, что ты сделал хоть что-то неправильно», — добавил другой пользователей. Многие также обратили внимание парня на то, что теперь его мать может расстаться с мужем-изменщиком, и пожелали ей удачи.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как цвет в помещении влияет на человека: психология цвета в интерьере
Как цвет в помещении влияет на человека: психология цвета в интерьере
Турецкие СМИ трубят о скандале в семье Бурака Озчивита. Беременная жена ушла из семьи
Турецкие СМИ трубят о скандале в семье Бурака Озчивита. Беременная
Что больше всего бесит Близнецов в окружающих людях
Что больше всего бесит Близнецов в окружающих людях
Парень в шутку скачал приложение для гей-знакомств и удивился случайной встрече
Парень в шутку скачал приложение для гей-знакомств и удивился
Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины
Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины
Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности
Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности
В России предложили ограничить время шумных ремонтных работ в новостройках
В России предложили ограничить время шумных ремонтных работ в
Cult of the Lamb стала одной из самых высокооцененных в этом году: вышли первые рецензии
Cult of the Lamb стала одной из самых высокооцененных в этом году:
Российские военные приступили к тренировкам с иранскими беспилотниками
Российские военные приступили к тренировкам с иранскими беспилотниками
Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим фото в день рождения (12 фото)
Как изменилась звезда фильма "Школа" Анна Шепелева: смотрим
Закроют ли телепроект Дом-2: результаты прокурорской проверки
Закроют ли телепроект Дом-2: результаты прокурорской проверки
Россию назвали победителем в нефтяном противостоянии
Россию назвали победителем в нефтяном противостоянии

Топ на сегодня

"Все пацаны взбунтовались": Ивлеева раскрыла, почему изменила отношение к 15-сантиметровым пенисам
"Все пацаны взбунтовались": Ивлеева раскрыла, почему
The Economist выпустил статью про эмиграцию "российской интеллектуальной элиты": "Мыльный пузырь лопнул, и дерьмо закапало нам в глаза"
The Economist выпустил статью про эмиграцию "российской
СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн
СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн
Лишний вес не позволил женщине насладиться полётом на флайборде
Лишний вес не позволил женщине насладиться полётом на флайборде
Посол раскрыл позицию России по тайваньскому вопросу
Посол раскрыл позицию России по тайваньскому вопросу

Еще по теме

Мужчина искал девушку в Tinder и наткнулся на анкету жены
Женщина создала фейковый аккаунт в Tinder и уличила мужа в измене
«Игра, которая затягивает». Необычное приложение для знакомств набирает популярность
Девушка в Tinder задала главный вопрос перед свиданием и нашла понимание в сети