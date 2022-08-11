"Павел дал Зепюр свою фамилию": стало известно, когда и где состоится свадьба Прилучного со звездой "В клетке"

Вадим Карасев

В последние месяцы поклонники 34-летнего Павла Прилучного активно обсуждают его новый роман. Артист, привыкший скрывать свою личную жизнь, неожиданно стал регулярно выкладывать совместные фотографии с коллегой по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян, демонстрируя отношения, которые никак нельзя назвать просто дружескими. Теперь появилась информация о грядущей свадьбе знаменитостей.

Некоторое время назад Павел Прилучный тайно женился на Зепюр Брутян, которая моложе его на 8 лет. Теперь влюбленная парочка, заполучившая заветный штамп в паспорте, готовится к свадьбе.



"Павел дал Зепюр свою фамилию, и в августе у них будет свадьба в Армении", - огорошили журналистов "Комсомольской правды" коллеги актера.

Павел Прилучный выплачивает 100 тысяч рублей экс-супруге Агате Муцениеце в качестве алиментов на двоих детей. При этом артист зарабатывает завидные деньги - стоимость его съемочного дня оценивается в сумму, начинающуюся от 500 тысяч рублей.

Свадьба - дорогое удовольствие, сейчас он думает, как свести к минимуму расходы, поскольку у Зепюр огромная семья.[b][/b]



По данным источника, звезды задумали провести семейное торжество, пригласив на него исключительно родственников.

Поклонники критикуют Прилучного за выбор жены

В одном из своих последних постов в соцсетях Павел Прилучный написал, что он "поймал русалку", имея в виду Зепюр Брутян.

Однако многие пользователи, восхищавшиеся счастливой семейной жизнью актера с экс-супругой Агатой Муцениеце, раскритиковали его за невинный пост.

"Русалку ты упустил (мать твоих детей), улов в последнее время на водяных", "Ой, надоела она уже мне, а ему-то и подавно! Когда уже следующая появится?", "Русалку вы отпустили, а поймали акулу", - пишут пользователи.