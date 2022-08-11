Певицу Марину Девятову выписали из роддома

В начале августа исполнительница стала мамой во второй раз — у нее родился сын. Несколько часов назад Марина Девятова сообщила подписчикам, что ее с ребенком наконец-то выписали из клиники.

Девятова, у которой есть старшая дочь, призналась, что вторая беременность выдалась для нее сложнее эмоционально. Сейчас, когда все переживания позади, певица решила поделиться наболевшим.

«Ну вот мы и дома. Привыкаю к тому, что у меня двое деток, что я теперь буду и свекровью, и тещей. Но сейчас не обо мне. Вот уже второй раз, уходя из родильного дома Центральной клинической больницы, я ощущаю, что покидаю дом. Здесь все — от профессорского состава врачей до нянечек — одна большая семья. Вот уже во второй раз я была в надежных руках профессионалов. Скажу, что вторые роды оказались для меня эмоционально намного сложнее, чем первые. Поэтому находиться в надежных руках, для меня было самое главное», — разоткровенничалась 38-летняя артистка в личном блоге.

К слову, еще в начале года поклонники активно обсуждали располневшую фигуру артистки. Сама она не стала отрицать, что у нее были проблемы с лишним весом.

«Знаете, за эти два года пандемии я успела и сильно похудеть, и прилично поправиться — все из-за того, что полностью полетела гормональная система. Мне приходилось невероятным трудом вытаскивать себя. Но я же не буду объяснять это милым женщинам, которые не обладают чувством такта. Хотя, мне кажется, любая могла бы понять... Может, я готовлюсь к родам, может, пью какие-то гормональные средства, в связи с чем действительно могу немного поправиться. Но нельзя задавать такие вопросы человеку напрямую, не зная сути проблемы. Поэтому я с юмором и ответила: «Надеюсь вас не стошнило», — рассказывала Марина «СтарХиту».