По мнению Бородиной, Самонина «разводит» Адеева на деньги

Вадим Карасев

Бородина в очередной раз приехала на Дом-2 с отпуска чтобы разобрать актуальные темы, но оказалась «не в теме». Ведущая серьёзно отчитала Анну Самонину из-за того, что та изменила Адееву с Артёмом Грантом. Также она она решила пристыдить девушку за то, что она напомнила об обещаниях, которые тот не выполняет. В начале отношений они договаривались, что парень закроет её кредит, но он до сих пор этого не сделал. По мнению Бородиной, девушка просто разводит парня на деньги. Ксения уверена, что Аня не простит Лёшу, даже если тот переведёт ей деньги.В итоге Ксения Бородина решила поддержать Кристину Бухынбалтэ в травле Самониной. И это при том, что в тот день, когда Аня гуляла голая с Грантом, Адеев сам её оставил и отправился к другой девушке. Однако ведущей не было на проекте два месяца, поэтому она не знает всей истории.Иван Барзиков пытался вступиться за Самонину, но его быстро осадили. Как оказалось, мужчина и сам критиковал Аню. Кажется, от его готовности защищать девушку не осталось следа и он быстро дал заднюю.