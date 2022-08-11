Полицейским-участникам спецоперации предложили давать статус ветерана боевых действий

В МВД предложили давать статус ветерана боевых действий полицейским, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Соответствующий проект приказа министерства опубликован портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о сотрудниках полиции, выполняющих задачи на территории Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики. В настоящий момент документ проходит общественное обсуждение.

Обладатели статуса ветерана боевых действий имеют льготы на оплату коммунальных услуг, освобождаются от налога на имуществу по одному объекту, могут бесплатно лечиться в ведомственных госпиталях, без очереди получать услуги в различных организациях и пользоваться другими преференциями.

Напомним, ранее к ветеранам боевых действий приравняли гражданских специалистов, которые участвуют в спецоперации на территории Украины и Донбасса.