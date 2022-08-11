Политолог назвала ДЭГ инструментом для расширения электората
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Политолог назвала ДЭГ инструментом для расширения электората

Политолог назвала ДЭГ инструментом для расширения электоратаНаталия Елисеева: с каждым годом популярность онлайн-голосования будет увеличиваться

«Мы сейчас наблюдаем процесс глобальной цифровизации нашего общества. С каждым годом время проведения в сети интернет увеличивается, и это нормально. Поэтому логично, что онлайн-голосование с каждым годом приобретает все большую популярность», — об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала политолог, публицист Наталия Елисеева.

Например, рассказала она, на выборах в Госдуму в 2021 году в онлайн-голосовании в Москве приняло участие более 2 миллионов человек. «Это довольно большой показатель, учитывая, что избирательным правом в Москве обладает около 7 миллионов человек», — добавила эксперт.

По мнению Наталии Елисеевой, с каждым годом популярность онлайн-голосования будет увеличиваться, поскольку этот формат максимально простой, и это привлекает. Возможность онлайн-доступа привлекает к участию в волеизъявлении и молодых избирателей — ту часть электората, которая на выборы не ходит в силу своих возрастных характеристик, подчеркивает эксперт.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ), по ее словам, является инструментом привлечения молодой аудитории — в возрасте от 18 до 30 лет. «Учитывая то, что это удобно и доступно, я полагаю, что в дальнейшем, если онлайн-голосование полностью не вытеснит традиционное, то распределение будет 50 на 50.

Те, кто критикует онлайн-голосование, есть, но их становится меньше, более того, из-за своей критики они теряют возможность для расширения своего электората — если кто-то и хотел бы проголосовать онлайн, из-за критики он может вообще не голосовать. Я полагаю, что рано или поздно политические силы, которые себя позиционируют с точки зрения критики этого способа, рано или поздно свою риторику изменят», — заключила Наталия Елисеева.

В конце июля политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал ДЭГ гарантией порядка и прозрачности выборного процесса.

Ранее на заседании Мосгоризбиркома руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев рассказал, что новая система непрерывно собирает и моментально обновляет всю ту информацию, на сбор которой у членов избирательных комиссий уходят долгие часы. "Электронный список избирателей в режиме реального времени фиксирует факт выдачи бюллетеня, позволяя сразу же определить, не проголосовал ли человек раньше. Отдать голос онлайн, а потом получить бумажный бюллетень на участке не получится», — отмечал Вадим Ковалев. Эта технология позволит бороться с ошибками, связанными с хранением данных на бумаге. Любые изменения, вносимые в электронный список, фиксируются. Наряду с этим, увеличивается скорость процесса голосования, так как сокращается время на поиск человека по электронной базе.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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