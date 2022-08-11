Порноактриса просила ее убить
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Порноактриса просила ее убить

Порноактриса просила ее убить
Появились новые подробности смерти молодой Руской порноактрисы. В Петербурге расследуют убийство известной порноактрисы и блогерши Анастасии Гришман, снимавшейся под псевдонимом grshmn. Девушку убил ее партнер, который сейчас скрывается от правосудия. 2 августа 26-летняя Анастасия перестала отвечать на звонки и сообщения друзей. Спустя несколько дней одна из близких подруг забила тревогу и отправилась в полицию, после чего домой к порноактрисе, живущей на Южном шоссе, приехала полиция, которая и обнаружила в ванной тело. На шее девушки зияли шесть ран от ножа. Эксперты говорят, что смерть наступила больше недели назад — временной отрезок как раз совпадает с пропажей модели. Однако все это время ее социальные сети были активны. Например, кто-то от ее лица проводил розыгрыши и собирал деньги. Позже появилась уточненная информация. Подруга, которая не могла связаться с Гришман, написала ее молодому человеку Дмитрию — его знали все ее друзья, так как он активно снимался с девушкой в роликах для взрослых. Тот не стал отрицать факт исчезновения Анастасии и признался, что... лично ее зарезал. Позже появились новые подробности страшной расправы над порноактрисой. «Да, он ее убил, и признал это. Я сама в шоке, так как узнала это от него и видела, как его задержали. Но, поймите, тут все сложнее, ведь это была не ссора, не шиза. Так случилось потому, что Настя захотела, а он согласился. У нее была трудная, ужасная жизнь, она сама не могла ее оборвать, многие ее близкие люди уходили, когда узнавали, что она просит их сделать, а он спустя три попытки сделал», — откровенно призналась подруга. По ее словам, Дмитрий хороший человек, это ужасное решение они приняли вместе. Конкретные причины преступления девушка называть отказалась. Отметим, что grshmn была популярной порноактрисой и публиковала откровенный контент на двух популярных сервисах — Onlyfans и Pornhub. Последний ежегодно публикует рейтинг самых востребованных звезд, в число которых входила и Анастасия Гришман. По последним данным, Дмитрия задержали — об этом сообщили в Следственном комитете. Все это время он находился на свободе и публиковал в социальных сетях философские посты. Одна из последних содержала такую подпись: «Наркотики + алкоголь — я умру довольным», сообщает Telegram-канала «Mash на Мойке».
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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