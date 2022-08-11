«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять накачал бицепсы и изуродовал лицо

Несколько лет назад Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки», заявил о себе на всю страну. Ему пришлось измучить свое тело инъекциями и добиться внушительных бицепсов, чтобы привлечь внимание россиян и не только.

Аппетиты у Терешина росли ежечасно. Его все никак не устраивал результат введения специальных веществ в свои руки. За один раз он принял слишком большое количество препарата, оказавшимся не синтолом, а дешевым вазелином, что сыграло с ним злую шутку. За это Кирилл мог расплатиться ампутацией рук.

Спасти ситуацию вызвалась Алана Мамаева, которая нашла для парня специалистов. Так, хирурги провели операцию, после которой конечности горе-качка значительно сдулись. «Да, маленькая рука, все верно! Нет больше трицепса. Нету! Меня сломать не получится», — утверждал он.

Однако спустя пару лет ситуация набрала еще большие обороты. Сейчас «Базуки» вернулись на место, и 26-летний Кирилл взялся улучшать не только тело, но и лицо. Кирилл увеличил себе губы, скулы и вытянул подбородок до неестественных размеров.

Сам же Кирилл радуется переменам. «Ну что, я потихоньку превращаюсь в инопланетянина. Сегодня была моя трансформация лица вторая. Это просто идеально, да. Подбородок, нижнюю челюсть, губы, скулы, нос, лоб. Да, детка», — восхищался собой парень.

Публика обеспокоена изменениями Терешина. По мнению комментаторов, ему нужны многочисленные консультации у специалистов, и не косметологов, а психиатров. «Человеку помощь нужна! Как можно так себя уродовать? Шея тонкая и все так убого выглядит»; «Это очень грустно, ты ничему не научился после того, как ввел в тело неизвестные вещества. Ты разрушаешь его»; «Похож на братьев Богдановых, они жертвы пластики», — пишут пользователи Сети.