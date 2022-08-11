Причины, запреты и приметы, согласно которым нельзя носить кольцо другого человека

Много примет связано с кольцами. Некоторые из них расскажут, почему нельзя надевать и носить чужие украшения, а также давать другим людям свои. Для многих кольца — это магический атрибут, который наделен своей энергией и силой.

Какие кольца можно и нельзя носить

Кольца, выполненные из серебра, считаются особенными, потому что этот материал имеет магические свойства. Нередко именно из серебра изготавливают разные амулеты, обереги и талисманы.





Когда речь касается подаренного кольца, то здесь не нужно смотреть на материал. Следует сконцентрироваться на том, чье оно, и понять, стоит ли его носить:

мамы либо крестной — такое кольцо разрешается носить, поскольку оно не представляет никакой опасности;

бабушки — отменный талисман, который поможет ускорить процесс пополнения в семействе;

свекрови — не рекомендуется носить это кольцо, потому что могут появиться разногласия и ссоры у пары;

кольцо родственников мужа — может изменить взгляды того, кто будет его носить;

сестры — поможет ускорить процесс продвижения по карьерной лестнице;

двоюродной сестры — нельзя носить, потому что можно притянуть недуги и проблемы;

незнакомого человека — такое кольцо является очень опасным, потому что может притянуть горе и печаль.

Многие люди нередко задаются вопросом, можно ли им носить кольца, которые были найдены. Согласно приметам, такое кольцо разрешается носить. Тем, кто боится, что оно может быть заговоренным, нужно оставить его на ночь в соленой воде либо подержать над пламенем церковной свечи.

Приметы о кольцах





Купленное в ювелирном магазине кольцо придаст его владельцу уверенности, а также укрепит союз. Если его будет носить кто-то другой, то брак может разрушиться, а молодые люди начнут часто ругаться. Все это из-за того, что энергетика кольца может перейти новому хозяину, а старого перестанет защищать.

Согласно народным приметам, чужие кольца вовсе не следует примерять. Если кто-то это делает, то таким образом он берет на себя все печали, беды и проблемы владельца. При этом настоящий хозяин кольца будет ощущать слабость.

Обручальное кольцо обладает сильной энергетикой по сравнению с другими украшениями. Например, кольцо с надписью «Спаси и сохрани» может принадлежать лишь одному человеку и оберегать только его. Если его будет носить кто-то другой, то оно может принести ему много проблем и неприятностей.





В связи с тем, что обручальное кольцо является сильным оберегом, с ним связано много примет:

потерять — к расставанию и ссорам;

найти — к счастью в личной жизни;

уронить — к появлению проблем со здоровьем;

слетело с пальца — к измене;

если под кольцом чешется палец — к проблемам;

если камень из кольца потерялся — к серьезным жизненным испытаниям.

Согласно поверьям, обручальные кольца запрещается носить до свадьбы, иначе она может не состояться. О таком же исходе говорит примета относительно потери помолвочного кольца до проведения церемонии. Если кольцо выпало из рук во время ее, то семья быстро распадется.