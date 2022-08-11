Прилепин высказался о покинувших Россию звездах
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Прилепин высказался о покинувших Россию звездах

Прилепин высказался о покинувших Россию звездахПисатель Захар Прилепин предрек возвращение покинувших Россию звездСюжетСпециальная военная операция на Украине:

Писатель Захар Прилепин высказался о покинувших Россию звездах. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Автор предрек возвращение артистов, уехавших из страны. «Оно вернется. Может быть, самое озверелое не вернется. Это какие-то отдельные персонажи, но, в целом, все это съедется обратно ровно на те же самые места. Так в России заведено», — считает он.

Писатель подчеркнул, что те, кто работает в государственных театрах, не имеют права критиковать специальную военную операцию на территории Украины. По его словам, несогласные с действиями России должны увольняться из государственных учреждений.

Ранее Захар Прилепин предложил включить всю Украину в состав России. Сопредседатель партии «Справедливая России — За правду» заявил, что всю страну нужно включить в состав Российской Федерации, так как санкций и напряжения в отношениях с Западом уже так много, что другим государствами «все равно, что мы сделаем». Потом, по мнению Прилепина, Россия сможет договариваться с остальным миром на своих условиях.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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