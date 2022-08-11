Пушилин обозначил сроки референдума в ДНР
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пушилин обозначил сроки референдума в ДНР

Пушилин обозначил сроки референдума в ДНР

Дату проведения референдума о присоединении ДНР к России озвучат после полного освобождения республики, сообщил ее лидер Денис Пушилин.

Ранее он заявил, что ДНР может войти в состав России как отдельный субъект и сохранить в названии слово «республика» по примеру Татарстана. По словам Пушилина, ему не нравится вариант с «областью» в названии, поскольку это напоминает о времени в составе Украины. 

«Что касается наших основных усилий, то они сейчас нацелены на полное освобождение территории Донецкой Народной Республики. Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», — цитирует его РИА «Новости».

Российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожья и Херсонскую область. Там сформированы военно-гражданские администрации. Также министр обороны Сергей Шойгу сообщал об освобождении ЛНР от украинских силовиков. 8 августа глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал распоряжение о проведении референдума по вопросу вхождения региона в состав России.


# В мире / Главные новости В мире
По материалам: pnp.ru

Последние новости

«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять накачал бицепсы и изуродовал лицо
«Превращаюсь в инопланетянина»: «Руки-базуки» Кирилл Терешин опять
"Вспомнить всё": как команда реставраторов восстанавливает историческую среду в Москве
"Вспомнить всё": как команда реставраторов восстанавливает
Лайнер МС-21 совершил сотый полет с российскими двигателями ПД-14
Лайнер МС-21 совершил сотый полет с российскими двигателями ПД-14
Пушков указал на отсутствие причин возобновлять поставки газа Болгарии
Пушков указал на отсутствие причин возобновлять поставки газа Болгарии
Вышло обновление Drop Pod для Halo Infinite, с интересными изменениями
Вышло обновление Drop Pod для Halo Infinite, с интересными изменениями
В Узбекистане заблокировали почти все биткоин-биржи
В Узбекистане заблокировали почти все биткоин-биржи
Как цвет в помещении влияет на человека: психология цвета в интерьере
Как цвет в помещении влияет на человека: психология цвета в интерьере
Турецкие СМИ трубят о скандале в семье Бурака Озчивита. Беременная жена ушла из семьи
Турецкие СМИ трубят о скандале в семье Бурака Озчивита. Беременная
Что больше всего бесит Близнецов в окружающих людях
Что больше всего бесит Близнецов в окружающих людях
Парень в шутку скачал приложение для гей-знакомств и удивился случайной встрече
Парень в шутку скачал приложение для гей-знакомств и удивился
Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины
Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины
Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности
Немецкий криптобанк Nuri объявил о неплатежеспособности

Топ на сегодня

The Economist выпустил статью про эмиграцию "российской интеллектуальной элиты": "Мыльный пузырь лопнул, и дерьмо закапало нам в глаза"
The Economist выпустил статью про эмиграцию "российской
Лишний вес не позволил женщине насладиться полётом на флайборде
Лишний вес не позволил женщине насладиться полётом на флайборде
СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн
СМИ узнали о планах Messari привлечь инвестиции при оценке в $300 млн
Собчак раскрыла причину ссоры Чубайса с ее отцом
Собчак раскрыла причину ссоры Чубайса с ее отцом
9 важных вещей, которым стоит научиться у детей
9 важных вещей, которым стоит научиться у детей

Еще по теме

Система ПВО перехватила ракеты украинских военных над Херсоном
Пушилин отклонил предложение Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс
Под контроль ДНР должна перейти вся территория бывшей Донецкой области, — Захарченко
Полпред ДНР отменил поездку в Дебальцево из-за обстрелов