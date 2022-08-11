Пушилин обозначил сроки референдума в ДНР

Дату проведения референдума о присоединении ДНР к России озвучат после полного освобождения республики, сообщил ее лидер Денис Пушилин.

Ранее он заявил, что ДНР может войти в состав России как отдельный субъект и сохранить в названии слово «республика» по примеру Татарстана. По словам Пушилина, ему не нравится вариант с «областью» в названии, поскольку это напоминает о времени в составе Украины.

«Что касается наших основных усилий, то они сейчас нацелены на полное освобождение территории Донецкой Народной Республики. Как только она будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума», — цитирует его РИА «Новости».

Российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожья и Херсонскую область. Там сформированы военно-гражданские администрации. Также министр обороны Сергей Шойгу сообщал об освобождении ЛНР от украинских силовиков. 8 августа глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал распоряжение о проведении референдума по вопросу вхождения региона в состав России.



