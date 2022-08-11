Пушков указал на отсутствие причин возобновлять поставки газа Болгарии
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Пушков указал на отсутствие причин возобновлять поставки газа Болгарии

Пушков указал на отсутствие причин возобновлять поставки газа БолгарииЧлен Совфеда Пушков не нашел причин возобновлять поставки газа враждебной Болгарии

Российский сенатор Алексей Пушков заявил об отсутствии причин возобновлять поставки газа «активно недружественной» Болгарии. Свое мнение он выразил в Telegram.

«Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, — провести зиму без российского газа», — говорится в сообщении. Политик указал, что страна сама отказалась от российского топлива.

Ранее министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов назвал условие возобновления переговоров с «Газпромом». В интервью телеканалу BTV он заявил, что ведомство обратится к российской компании, если не найдет альтернативных поставщиков газа.

Поставки российского газа в Болгарию остановились 27 апреля, после того как страна не стала переводить контракт с Россией на рублевую форму оплаты. В Софии отметили, что просьба Москвы нарушает условия соглашения.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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