Разработчики Ethereum приблизили переход Ethereum на PoS

Ведущие разработчики Ethereum в ходе очередного звонка на несколько дней приблизили ориентировочную дату миграцию блокчейна на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake.

The Ethereum mainnet merge has been tentatively scheduled for around September 15th/16th.



The Merge is coming 🐼 — sassal.eth 🦇🔊🐼 (@sassal0x) August 11, 2022

«Активация The Merge в основной сети Ethereum запланирована ориентировочно на 15-16 сентября», — написал сооснователь EthHub Энтони Сассано.

В ходе звонка разработчики пришли к соглашению, что предшествующий «слиянию» апгрейд Bellatrix состоится на эпохе 144896, 6 сентября.

Непосредственно активация The Merge произойдет с обновлением Paris, когда кумулятивный показатель сложности сети (TTD) достигнет 58750000000000000000000. Это произойдет примерно 15 сентября.

58750000000000000000000 — Tim Beiko | timbeiko.eth 🐼 (@TimBeiko) August 11, 2022

Однако эти даты не являются окончательными — сроки апгрейда могут сдвинуть колебания хешрейта сети Ethereum, влияющие на интервал между блоками.

Чуть менее месяца назад разработчики предварительно наметили миграцию блокчейна на PoS на 19 сентября 2022 года.

Сегодня, 11 августа, команда Ethereum успешно перевела тестнет Goerli на новый алгоритм. Это стало своего рода финальной репетицией The Merge перед проведением его в основной сети.