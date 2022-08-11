Ритуалы и обряды на полнолуние 12 августа 2022 года, которые помогут привлечь удачу и богатство в дом

Полнолуние 12 августа 2022 года вызывает большой интерес у людей, так как с помощью различных ритуалов в этот период можно привлечь в жизнь деньги, любовь и благополучие. Определенные условия и соблюдение некоторых правил помогут сделать обряды более эффективными.

Ритуал для привлечения денег в полнолуние 12 августа 2022 года

Чтобы привлечь деньги и достаток в дом, специалисты рекомендуют соблюдать условия одного из наиболее простых и распространенных обрядов. Для этого необходимо выйти на улицу или балкон с появлением Луны, взяв с собой монету или драгоценность, которая имеет большое значение.

Необходимо положить монету на ладонь и вознести ее в направлении Луны, приговаривая определенные слова.

«Иду на торг с купцом, возвращаюсь на соболе молодцом, заношу домой клад».



После необходимо вернуться в дом, положить драгоценную вещь под подушку и уснуть, настраиваясь на свое желание. Чтобы задуманное сбылось, необходимо мысленно проговаривать заветные слова перед сном. Специалисты считают, что сила полнолуния работает тогда, когда человек просит то, что ему действительно нужно и чего не хватает.





Повторять ритуал можно ежемесячно на полнолуние, однако следует каждый раз брать для обряда один и тот же амулет. Таким образом он зарядится необходимой энергией, и исполнение желания станет более вероятным.

Ритуал на богатство также можно провести с несколькими монетами и стаканом воды: предметы необходимо поставить под свет Луны на подоконник или крыльцо, пристально посмотреть и загадать желание, после чего оставить на ночь. В течение нескольких дней необходимо выпивать по глотку воды, пока она не закончится.

Как привлечь любовь и успех в свою жизнь с помощью ритуала на полнолуние

Совершать обряды на привлечение любви в полнолуние советуют с особенной осторожностью: подобные заговоры могут обернуться не лучшим образом. Однако существует множество ритуалов и различных заговоров, которые помогают в привлечении любимого.





Специалисты советуют использовать нейтральные ритуалы, которые работают при искреннем желании и проявлении чувств.

«Матушка-Луна, сил полна, поделись ими со мной, чтобы все невзгоды любовные пережить да с бедами распрощаться».



Существуют также способы обратить внимание любимого мужчины, однако не заговаривать и не призывать его полюбить насильственно. Для этого необходимо при полной Луне встать на колени и произнести следующие слова:

«Силой лунной заклинаю, к себе любовь я призываю. Приведи ко мне на порог суженого моего, укажи ему путь верный и наполни его любовью искренней ко мне».



Таким образом можно как восстановить отношения с любимым, так и найти человека, с которым судилось быть вместе.

Какое влияние будет оказывать полнолуние 12 августа на людей

Полнолуние ожидается 12 августа 2022 года и, по мнению специалистов, будет оказывать значимое и мощное влияние на людей. Специфика воздействия будет зависеть от созвездия и его особенного влияния на знаки зодиака.





Как отмечают специалисты, полнолуние начнется в 04:35 по московскому времени. Для людей этот период станет необычным: созвездие будет повышать желание к свободе и обострять эмоции, которым ранее не было выхода. С точки зрения астрологии специалисты прогнозируют повышенную раздражительность.

Помимо множества ярких эмоций и переживаний, людей ожидает повышенная эмоциональность и прилив энергии. Подобное явление свойственно для полнолуния: энергия будет поступать, поэтому необходимо найти пути правильного ее использования. Особенно удачными будут новые начинания, а важные дела завершатся успешно.