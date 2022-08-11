Росомаху представили в новом трейлере Marvel’s Midnight Suns
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Росомаху представили в новом трейлере Marvel’s Midnight Suns

Росомаху представили в новом трейлере Marvel’s Midnight Suns


Создатели Marvel’s Midnight Suns продолжают представлять героев, которые будут доступны в проекте. Уже показали практически всю команду, которая будет сражаться вместе с Охотником — ранее представляли трейлеры о Докторе Стрэндже, Капитане Марвел, Человеке-пауке, Железном человеке и Капитане Америка. В новом же трейлере разработчики Marvel’s Midnight Suns представили Росомаху.


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Пока доступен только тизер-трейлер Росомахи по Marvel’s Midnight Suns. В ближайшие дни, как это было и с другими героями, разработчики опубликуют трейлер с историей персонажа и геймплеем за него.

Напомним, релиз Marvel’s Midnight Suns должен был состояться в начале октября, но на днях разработчики перенесли проект на неопределенное время, заявив, что до 31 марта 2022 года он выйдет на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Что касается релиза для Xbox One и Playstation 4 — он состоится после выхода игры на новых платформах, но пока нет информации, когда именно.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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