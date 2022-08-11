Российские военные приступили к тренировкам с иранскими беспилотниками

Вадим Карасев

Представитель американского правительства рассказал CNN, что российские специалисты в последние несколько недель начали тренировки с беспилотниками в Иране. В Соединенных Штатах считают это признаком того, что Москва собирается закупить системы для того, чтобы использовать их в спецоперации на Украине.



"В течение последних нескольких недель российские официальные лица проводили обучение в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в Россию".

По словам источника, данные об обучении были рассекречены.

Ранее Министерство иностранных дел России назвало вбросом и нелепыми утверждениями слова представителей Белого дома о том, что между РФ и Ираном якобы имеются договоренности по приобретению ударных иранских БПЛА для применения на Украине.

Тем не менее советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что представители официальной Москвы дважды за месяц посетили аэродром в Иране с целью изучить ударные беспилотники местного производства. Речь идет о БПЛА Shahed-191 и Shahed-129, способных нести высокоточные ракеты.