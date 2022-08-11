Российского блогера на Lamborghini задержали за езду без прав

Вадим Карасев

Сотрудники ГИБДД задержали в Казани блогера за рулем Lamborghini без номеров и без прав

Сотрудники ГИБДД задержали блогера, находившегося за рулем автомобиля Lamborghini Huraca, за езду без прав в Казани. Внимание инспекторов привлекло отсутствие номеров на автомобиле россиянина, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану.

«Автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД на Большой Красной из-за отсутствия номеров. В отношении водителя составлены административные материалы по трем статьям КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором молодой человек за рулем красного Lamborghini ехал по улице Островского в центре Казани со скоростью почти 180 километров в час. Как сообщают местные СМИ, за рулем был криптоблогер Ильдар Хасаншин.

Наказание для блогера определит суд. Только по статье за управление автомобилем без прав ему грозит штраф в 30 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 200 часов.

В июле российские треш-стримеры, известные под никами Кирюша и Лошадка, устроили массовое ДТП в Ярославле. Блогеры не справились с управлением на повороте и влетели на полной скорости в частную стоянку, повредив несколько автомобилей. В это время молодые люди вели прямую трансляцию.