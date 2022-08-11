Россию назвали победителем в нефтяном противостоянии

Вадим Карасев

Bloomberg: Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке

Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке. Об этом заявил обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас.

По мнению Бласа, данный факт можно увидеть, «каким бы индикатором вы ни пользовались». Так, о выигрышном положении Москвы свидетельствуют объемы добычи нефти в стране. В прошлом месяце они почти вернулись к уровню начала года и составили почти 10,8 миллиона баррелей в день. «Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи нефти», — отметил он.

Кроме того, на руку Москве играет цена на российскую нефть. Сначала Россия была вынуждена продавать сырье с большими скидками, но на данный момент она восстановила ценовые возможности с помощью ограниченного предложения на рынке. По мнению обозревателя, это указывает на то, что на данный момент энергетические санкции не работают.

Помимо этого, показатель успеха России носит политический, а не рыночный характер. Весной западные страны были почти уверены, что ОПЕК откажется от союза с Россией, но в результате ситуация сложилась наоборот. Блас заявил, что в ноябре, после вступления в силу новых санкций, европейские страны столкнутся с непростым выбором, так как энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях.

«На публике европейские правительства по-прежнему полны решимости отказаться от российской энергии. В частном порядке они, должно быть, признают неприятности, которые эта позиция угрожает нанести их экономике», — констатировал обозреватель. По его словам, холодная погода, резкий рост спроса на электроэнергию и инфляция могут подорвать поддержку Украины со стороны Запада в конце года.

3 августа вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировой спрос на нефть восстановился фактически до допандемийного уровня.