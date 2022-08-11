"Руки-базуки" сделал новую пластическую операцию: как теперь выглядит фитнес-фрик
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"Руки-базуки" сделал новую пластическую операцию: как теперь выглядит фитнес-фрик

"Руки-базуки" сделал новую пластическую операцию: как теперь выглядит фитнес-фрик

Кирилл Терешин известен в обществе как «Руки-базуки». Свое прозвище он получил после пластической операции. Кирилл вводил в организм синтол, увеличив таким образом размер рук. В результате у него начались проблемы со здоровьем, и Терешин едва не лишился конечностей. Однако такой опыт не остановил парня. Он продолжает работать над трансформацией своего тела.


В этот раз Кирилл решился на преображение лица. В своих социальных сетях он поделился фотографиями. На них видно, что «Руки-базуки» изменил форму губ, подбродка и скул. Парень подтвердил это в подписи к фотографии.

«Ну что, я потихоньку превращаюсь в инопланетянина. Сегодня была моя трансформация лица вторая. Это просто идеально, да. Подбородок, нижнюю челюсть, губы, скулы, нос, лоб. Да, детка», — пишет Кирилл.


Напомним, что в 2017 году о Кирилле Терешине знали лишь в узких кругах. Парень сильно комплексовал из-за своей внешности. Он решил кардинально изменить свое телосложение, но не за счет длительных и упорных тренировок. Кирилл сделал пластическую операцию на руках, «закачав» в них синтол. Уже в 2018 году у парня начались проблемы со здоровьем – руки распухли, начались воспалительные процессы. В результате он решился на операцию по удалению синтола. В противном случае он мог полностью лишиться конечностей.

У пользователей сети новые трансформации Кирилла вызвали негативную реакцию. Они пишут, что парень теперь стал похож на женщину, новый образ – некрасивый. А некоторые подписчики предполагают, что у Терешина есть психические заболевания, раз он решился на такой шаг. Сам же Кирилл останавливаться на достигнутом результате не собирается. Он готов к новым пластическим операциям.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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