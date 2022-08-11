Сбер и «Память поколений» открыли эндоскопический центр в госпитале ветеранов

4 августа в Иркутском областном клиническом госпитале Ветеранов войн прошла церемония открытия эндоскопического центра. Медоборудование приобрел для госпиталя благотворительный фонд «Память поколений», денежные средства перечислил Сбер.

Комплекс включает в себя аппарат для проведения бронхоскопии, колоноскопии и гастроскопии: медицинское и компьютерное оборудование, специальную медицинскую мебель на общую сумму более 22 миллионов рублей (свыше 700 единиц техники, произведенной в России, Японии и США).

Полученное оборудование даёт возможность госпиталю проводить комплексные эндоскопические исследования, обеспечить раннюю диагностику онкопатологий желудочно-кишечного тракта, предоставлять услуги по колоноскопии и эндоскопии в амбулаторно-поликлинических условиях.

Для размещения эндоскопического комплекса в госпитале оборудованы три кабинета, каждый из них состоит из двух блоков, в одном будут проводиться обследования, в другом – обрабатываться инструменты.