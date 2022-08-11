Сбер восстановил доступ к приложению после сбоя

Вадим Карасев

Сбер восстановил доступ к приложению банка после жалоб на сбои

Сбер восстановил доступ к приложению банка после того, как некоторые пользователи пожаловались на сбой в его работе. Об устранении неполадок сообщает РИА Новости.

В кол-центре банка объяснили, что вход в приложение был временно ограничен из-за технических работ. После их окончания доступ к приложению был полностью восстановлен. При этом представители банка заверили, что все системы работают в штатном режиме.

О том, что пользователи столкнулись с проблемами при входе в приложение Сбера, сообщалось ранее в четверг, 11 августа. При попытке зайти в приложение некоторые видели уведомления об отсутствии соединения с интернетом. Другие сталкивались с сообщением: «Эта сеть небезопасна. Пожалуйста, подключитесь к другой сети».

В апреле приложение «СберБанк Онлайн» стало недоступно для скачивания в магазинах Google Play и App Store. Установленные ранее приложения продолжили работать без ограничений. Удаление «Сбербанка Онлайн» из магазинов было связано с санкциями западных стран.

США и Великобритания ввели блокирующие санкции против Сбера 6 апреля.