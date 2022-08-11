SHINORUBI анонсирована для консолей, заявлены 120 FPS на Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Издательство Red Art Games объявило, что игра SHINORUBI в начале 2023 года выйдет не только в Steam, как планировалось ранее, но и на игровых консолях. Релиз проекта планируется на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Switch.

SHINORUBI — дебютная игра студии Last Boss 88, которая создается с уважением к классическим японским шутерам даммаку. В игре будет 8 разнообразных космических кораблей, 8 стилей игры, несколько настроек сложности и красочная графика. В трейлере ниже можно посмотреть, как выглядит игра SHINORUBI.

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Разработчики подчеркивают, что на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5 игра SHINORUBI будет работать в 4K при 120 FPS.