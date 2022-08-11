Шотландия задумалась о привлечении армии для помощи беженцам с Украины

Вадим Карасев

The Telegraph: Шотландия хочет обратиться к армии, чтобы разместить беженцев с Украины

Министры Шотландской национальной партии задумались о привлечении британской армии для помощи беженцам с Украины. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Так, шотландские политики рассматривают возможность официального обращения к армии Великобритании, а также найма второго круизного лайнера для размещения украинских беженцев. Также они ведут переговоры с Министерством обороны из-за опасений, что тысячи людей «прибудут в Шотландию, и им будет некуда идти».

По информации издания, правительство Шотландии изучает все варианты выхода из сложившейся ситуации с нехваткой мест.

Ранее сообщалось, что украинских беженцев попросили до конца августа покинуть общежития Ягеллонского университета в польском Кракове. Представитель учебного заведения Адриан Очалик заявил, что здания были проданы еще год назад и должны быть переданы новому владельцу, в связи с чем администрации и приходится выселять оттуда людей.