СМИ назвали принятый в США «Законопроект о чипах» актом против Китая
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СМИ назвали принятый в США «Законопроект о чипах» актом против Китая

СМИ назвали принятый в США «Законопроект о чипах» актом против КитаяGlobal Times: принятый в США «Законопроект о чипах и науках» направлен против Китая

В американских СМИ заявили, что подписанный президентом США Джо Байденом так называемый Закон о чипах и науках (CHIP-plus) направлен против Китая. Об этом сообщает ИноСми.

По словам автора материала, Соединенные Штаты используют ранее критикуемую ими промышленную политику, а также снова преподносят экономические и научные вопросы как проблемы политики и безопасности. Принятый ранее законопроект, запрещающий техногигантам, которые финансируются американской госпрограммой, расширять производство полупроводников в КНР, создал конфронтацию между Демократической и Республиканской партиями.

Как пишет издание, некоторые американские СМИ называют закон наиважнейшим и невероятно новаторским актом, а также предполагают, что он окажет на страну один из самых значительных и долгосрочных эффектов за всю историю. Отмечается, что одной из главных целей этого законопроекта является намерение ухудшить позиции потенциальных конкурентов, а также все эти действия выглядят как попытка задушить развитие Китая. «Все это имеет сильный геополитический оттенок», — подчеркивает автор статьи.

По прогнозам автора материала, в конечном итоге ожидания Соединенных Штатов не оправдаются. Китай же вполне вероятно столкнется с негативными последствиями после вступления в силу законопроекта, но это лишь сильнее увеличит рост и улучшит динамику республики в области независимых инвестиций. «Очевидно, что когда "Акт о чипах и разработках" вступит в силу, это лишь откинет прогресс назад», — резюмирует издание.

Ранее стало известно о принятии Конгрессом «Законопроекта о чипах». Он затрагивает производство микрочипов размером менее 28 нанометров и компании, получающие федеральное финансирование, не смогут расширять их производство в течение 10 лет. Нарушителям ограничений придется в полном объеме возместить федеральные субсидии.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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