Создатели Beacon Pines рассказали о предстоящем релизе в Game Pass

Вадим Карасев





В марте этого года Microsoft объявила о сотрудничестве с издательством Fellow Traveller в плане выпуска их игр в подписке Game Pass в день релиза. В рамках анонса сотрудничества было заявлено о 4 проектах издательства, которые появятся в подписке сразу после релиза. Одной из игр в этом списке является Beacon Pines.

Портал Trueachievements взял интервью у разработчиков Beacon Pines, в котором, помимо прочего, поговорили о выходе их проекта в подписке Game Pass. Как отмечают создатели проекта, релиз игры в подписке — это заслуга издательства, которое имеет «необходимые связи с держателями платформ, которые недосягаемы для маленькой студии». Что касается самих ожиданий от выхода Beacon Pines в подписке, разработчики говорят, что это «и волнующе, и пугающе думать об огромной аудитории, которую подписка открывает для игры».

У игры Beacon Pines пока нет даты релиза. Сама игра является «милым и жутким» приключением в мире сборника сказок.

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