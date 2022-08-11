Создатели перезапуска Saints Row представили обзорный трейлер геймплея
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Создатели перезапуска Saints Row представили обзорный трейлер геймплея

Создатели перезапуска Saints Row представили обзорный трейлер геймплея


До релиза перезапуска Saints Row остается две недели — игра выйдет уже 23 августа на Xbox One, Xbox Seires X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Похоже, что больше разработчики не планируют переносить дату выхода Saints Row, и издатель уже ведет активную маркетинговую кампанию игры.

К скорому выходу Saints Row представили обзорный трейлер, который можно посмотреть ниже. Он длится почти 6 минут, и за это время разработчики рассказывают о разных аспектах геймплея. В трейлере можно посмотреть на различные банды, которые будут в игре. Каждая банда имеет свои особенности и по-своему борется за влияние. Помимо сражений с бандами и выполнения задач для повышения собственного влияния, игрокам предстоит в обновленном Saints Row развивать собственную базу, приобретать бизнес, технику и многое другое.


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Обновленный Saints Row предлагает одиночное прохождение и кооператив.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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