Squirrel with a Gun - безумный симулятор белки-убийцы (7 фото + видео)

Вадим Карасев

Американский VFX-художник Дэниел Деантремон создал весьма интересную и безумную игру под названием "Squirrel with a Gun" (Белка с пушкой). Проект представляет из себя симулятор белки-убийцы, которая при помощи разного оружия сеет хаос и разрушения. Хвостатому грызуну придется отбивать от таинственных агентов и помогать простым гражданским. Игра выполнена на новом движке Unreal Engine 5.