США обвинили Иран в подготовке убийства бывшего советника Белого дома
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США обвинили Иран в подготовке убийства бывшего советника Белого дома

США обвинили Иран в подготовке убийства бывшего советника Белого домаBild: США обвинили члена КСИР в подготовке убийства экс-советника Белого дома Болтона

США обвинили члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в подготовке убийства бывшего советника экс-главы государства Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, сообщается на сайте американского Министерства юстиции.

По данным ведомства, 45-летний житель Тегерана Шахрам Пурсафи, также известный под именем Мехди Резайи, пытался организовать убийство экс-советника Белого дома с октября 2021 года. Вероятно, что это должно было стать местью за гибель командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани.

«Пурсафи, работавший от имени "Аль-Кудс", пытался заплатить лицам в США 300 тысяч долларов за убийство [Болтона] в Вашингтоне или Мэриленде», — сказано в сообщении.

Пурсафи грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч долларов в случае признания виновным. В Минюсте США отметили, что на сегодняшний день мужчина находится за границей.

Ранее разведка США допустила, что Иран может отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани. Приоритетными целями в материалах считаются бывший госсекретарь Майк Помпео, Дональд Трамп и бывший глава Центрального командования Вооруженных сил генерал Кеннет Маккензи.

Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Сулеймани был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате операции США в Багдаде. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что решение о ликвидации принял лично.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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