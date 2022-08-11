Статус предпенсионера оформят за три дня

Какие льготы положены гражданам, еще не вышедшим на заслуженный отдых

Новая льготная категория граждан — лица предпенсионного возраста — появилась в России с 1 января 2019 года. С этого дня началось поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. При этом власти решили оставить тем, чей заслуженный отдых отодвинулся на пять лет, часть льгот. Как узнать, что человек стал предпенсионером, записали в новом административном регламенте Пенсионного фонда. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Мужчины 1963 и женщины 1968 годов рождения

По закону предпенсионер — это работник, которому до пенсии осталось пять лет или меньше. В 2022 году к этой категории относятся мужчины, родившиеся до 1963 года и женщины, родившиеся до 1968 года.

Согласно новому регламенту Пенсионного фонда России (ПФР) подтвердить этот статус можно в территориальном отделении ПФР. Кроме того, услугу предоставляют некоторые многофункциональные центры (МФЦ), если у них есть соответствующий договор с Пенсионным фондом.

При личном визите за справкой при себе нужно иметь паспорт гражданина РФ, другой документ, удостоверяющий личность, или вид на жительство иностранного гражданина. Максимальное время в очереди для подачи заявления не должно превышать 15 минут, а срок предоставления самой услуги - трех дней.

В регламенте также описали, как должны выглядеть помещения, где принимают предпенсионеров. Такие учреждения необходимо приспособить для инвалидов-колясочников, обеспечить доступ посетителей с сурдопереводчиками и собаками-поводырями. Также посетители должны иметь возможность выставить оценку оказанной услуге.

6 соток земли и 50 квадратных метров жилья

Предпенсионеры в России имеют ряд льгот: федеральных и региональных. К первым относятся:

- освобождение от одного из имущественных и земельных налогов;

- два дня в год отгулы на диспансеризацию с сохранением зарплаты;

- гарантия трудовой занятости (за увольнение или отказ от приема на работу предпенсионеров работодателю грозит административная и даже уголовная ответственность);

- бесплатное профессиональное переобучение (с выплатой стипендии);

- повышенное пособие по безработице (в 2022 году это 12 792 рубля).

«Например, что касается налоговых льгот: предпенсионеры имеют право на освобождение от уплаты налога на шесть соток земельного участка и освобождение от уплаты налога на квартиру, дом, гараж, хозяйственную постройку до 50 квадратных метров», — рассказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

Также предпенсионеры имеют право на получение накопительной части пенсии, отметила депутат. Оно по-прежнему возникает в 55 лет у женщин и в 60 лет у мужчин.

Несмотря на то что у некоторых людей пенсионный возраст не поменялся, им все равно положены предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию. «Основанием для этого может быть наличие длительного трудового стажа или материнство (если у женщины трое и более детей)», — пояснила Бессараб.





Бесплатное метро и лечение в санатории

Если федеральные льготы одинаковые для всех, то региональные могут отличаться в разных субъектах. Это может быть бесплатный проезд в общественном транспорте, компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги или капитальный ремонт, дополнительные выплаты, например, за звание «Ветеран труда».

Так, в Москве, по данным сайта mos.ru, предпенсионеры могут рассчитывать на:

- бесплатный проезд на наземном городском транспорте (кроме такси), в метро, на МЦК, в пригородных электричках;

- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики);

- бесплатную путевку на санаторное лечение и возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно на ж/д транспорте.

Если, помимо статуса предпенсионера, у москвича есть звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы», то он может рассчитывать на:

- скидку при оплате жилого помещения и коммунальных услуг — 50 процентов;

- ежемесячную денежную компенсацию за домашний телефон;

- ежемесячную городскую денежную выплату, если доходы предпенсионера ниже установленной нормы.

Кроме того, все москвичи от 50 лет могут рассчитывать на бесплатную диспансеризацию.