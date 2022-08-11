Сторонники "Единой России" восстановят Дом культуры глухих в ЛНР

Вадим Карасев

Сторонники "Единой России" намерены восстановить Дом культуры глухих в Луганской народной республике.

Такое решение было принято в ходе первого заседания рабочей группы по вопросам сотрудничества с ЛНР.

Открыла заседание зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального совета Сторонников "Единой России" Ольга Занко. Она подчеркнула, что жители ЛНР проявляют все больший интерес к партии и к институту Сторонников.

"Люди видят, как мы помогаем и хотят делать это вместе с нами. Более 1300 заявлений на вступление в ряды сторонников подано жителями ЛНР, имеющими российское гражданство", - отметила Занко.

На заседании решили создать рабочую группу при центральном совете Сторонников по вопросам сотрудничества с ЛНР. В ее задачи входит: оказание помощи людям, проведение гуманитарных миссий, работа со Сторонниками партии в ЛНР, поддержка общественных инициатив и помощь в сотрудничестве с российскими партнерами. Членами рабочей группы стали общественные организации, представители экспертного сообщества, юристы из ЛНР и России.

"Когда посещала Луганск, увидела здание Дома культуры глухих ЛНР. Оно пострадало при обстрелах ВСУ в 2014 году. На проблему инвалидов по слуху обратило наше внимание Всероссийское общество глухих. Сегодня объявляем сбор строительных материалов и техники для ремонта и работы Дома культуры глухих. Уже откликнулись наши Сторонники из Тюменской области, Чеченской Республики и Санкт-Петербурга. Они готовы закрыть все потребности в ноутбуках, принтерах и другой необходимой технике", - рассказала Занко.

Как подчеркнул президент "Всероссийского общества глухих" Станислав Иванов, очень важно, чтобы все инвалиды по слуху могли получать образование, социальную помощь, творческое развитие.

Сбор гуманитарной помощи проходит на базе региональных исполнительных комитетов партии "Единая Россия".