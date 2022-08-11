Страны G7 потребовали от России незамедлительно передать Украине Запорожскую АЭС

Вадим Карасев

Главы МИД стран-участниц "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) призвали Москву незамедлительно передать Киеву контроль над Запорожской АЭС.

"Мы призываем Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и все ядерно-технические объекты внутри международно признанных границ Украины под полный контроль их законного владельца — Украины, а также обеспечить их безопасную эксплуатацию".

Министры поддержали действия МАГАТЭ по усилению безопасности ядерных объектов. Ситуация вызывает у них беспокойство, они настаивают на отправке экспертов в регион "для разъяснения вопросов и соответствующих мер". Они также заявили, что "необходимо полностью уважать суверенитет Украины над ее территорией и ее инфраструктурой".

Напомним, что объект перешел под контроль российских военных в марте, а в августе в результате артиллерийского удара ВСУ на АЭС начался пожар. Киев тут же отказался от ответственности, заявив, будто удары производились российской стороной. Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС.

В Госдуме обвинили США в причастности к обстрелам Запорожской АЭС

Депутат Государственной думы России от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что прямая ответственность за обстрелы ВСУ Запорожской АЭС лежит на руководстве Соединенных Штатов.

"Зеленский ничего не делает без одобрения западных кураторов. Поэтому за удары по Запорожской АЭС несет прямую ответственность руководство США, которое санкционирует атаки на атомную станцию", - объяснил Шеремет.

Он считает, что Вашингтон использует Запорожскую АЭС для шантажа всего мира и удержания на поводке Европы, осознающей пагубность американской колониальной политики.

"США исповедует политический терроризм. Президент США (Джо) Байден фактически превратился в нового Усаму бен Ладена ("Аль-Каида"*). Политике вседозволенности американцев пора положить конец", - подчеркнул депутат.

Отметим, что украинская сторона неоднократно пыталась атаковать АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказывался, что военные действия, которые ставят безопасность ЗАЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Напомним, что планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС оказалась сорвана департаментом безопасности Секретариата ООН. Украинское правительство решило воспользоваться срывом поездки, усилив провокации.



* террористическая организация, запрещенная на территории России