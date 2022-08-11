Tornado Cash столкнулся с оттоком средств пользователей
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Tornado Cash столкнулся с оттоком средств пользователей

Tornado Cash столкнулся с оттоком средств пользователей


Активы сервиса микширования Tornado Cash сократились на 15% после внесения OFAC в санкционный список. Такие данные приводит The Block.


Пользователи фактически перестали депонировать и ускорили возврат ранее внесенных средств.


С момента объявления ограничений объем поступлений составил $6 млн. Это на 78,5% ниже значения за аналогичный отрезок предыдущей недели. 


За это время пользователи вывели из протокола $62 млн, что эквивалентно 15% от суммы остатков на его адресах. За первые три часа отток составил $14,7 млн.


Напомним, 11 августа стало известно о блокировке децентрализованной биржей деривативов dYdX аккаунтов пользователей Tornado Cash. Также ForkLog сообщил о разработке MakerDAO  плана на случай, если основные смарт-контракты миксера попадут под санкции властей.


Ранее Виталик Бутерин воспользовался Tornado Cash для пожертвований Украине.


9 августа пользователь Tornado Cash отправил по 0,1 ETH Ethereum на множество адресов. Среди получателей сооснователь EthHub Энтони Сассано, криптотрейдер Loomdart, глава Coinbase Брайан Армстронг, а также телеведущий Джимми Фэллон, ютубер Логан Пол и Рэнди Цукерберг. В сообществе восприняли это как протест против действий властей США.


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# Экономика tornado cash, новости
По материалам: ForkLog

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