Традиции и история Дня любви Ту бе-Ав 12 августа 2022 года: как отмечается праздник у евреев, что одевают девушки и говорят юноши
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Традиции и история Дня любви Ту бе-Ав 12 августа 2022 года: как отмечается праздник у евреев, что одевают девушки и говорят юноши

Традиции и история Дня любви Ту бе-Ав 12 августа 2022 года: как отмечается праздник у евреев, что одевают девушки и говорят юноши

Каждый год 12 августа евреи отмечают День любви, который называется Ту бе-Ав. Этот праздник имеет свои давние традиции и обычаи. Евреи верят, что день имеет особенное значение, поэтому стоит обратить внимание на некоторые вещи.

История Ту бе-Ав, праздника любви у евреев

Ту бе-Ав является Днем любви. Считается, что до того, как Иерусалим был завоеван, был сильный мор, который уничтожил большое количество людей. Все это произошло в трагический месяц ав. Мор был завершен 15 числа, а вместе с этим были отмечены еще некоторые важные события.

Раньше людям из разных кланов нельзя было жениться. Но молодые люди встречались во время сбора винограда, проводили вместе время, говорили. Молодые особы устраивали танцы, одеваясь в белые одежды, чтобы никто не понял, из каких они семей.

Спустя некоторое время мужчины из рода Биньямин совершили серьезное преступление, за которое их стали массово истреблять другие кланы. Их города захватывали, а дам брали в плен. Все зашло слишком далеко, поэтому было принято решение остановиться.


Отменили запрет на браки между разными родами евреев, который существовал ранее, намного позже. Так как многие люди погибли, народ оказался на грани вымирания. Поэтому евреям разрешили любить любого человека.

Сейчас в праздник часто проводят свадьбы. Считается, что этот день способен принести счастье и любовь на всю жизнь.

Стоит отметить, что Ту бе-Ав не считается традиционным праздником у евреев. Но на протяжении многих веков его продолжают отмечать в качестве дня, который сулит счастье и любовь. Он является отличным поводом, чтобы сделать предложение своей возлюбленной или начать новые романтические отношения.

Что одевают девушки и говорят юноши в День любви у евреев

Во времена Второго храма в праздник как раз начинался сбор винограда. Девицы наряжались в белые платья и водили хороводы прямо в виноградниках. А вот парни в это время спешили быстрее выбрать себе невест.


На еврейский праздник есть свои традиции:

  • признаваться в любви своей второй половинке;
  • совершать добрые дела, чтобы мир стал лучше;
  • ходить в белой одежде. Причем одеяние обязательно должно быть чистым;
  • в народе раньше была традиция – похищать возлюбленных, чтобы жениться;
  • водить хороводы около винограда;
  • делать подарки любимым людям.

В этот день не существует никаких ограничений в еде. Поэтому можно приготовить романтический ужин, сделать любимое блюдо для своей второй половинки.

Что можно, а что нельзя делать в День любви 12 августа 2022 года


Несмотря на все веселье праздника, есть свои запреты:

  • не стоит устраивать никакие мистические и магические ритуалы;
  • молодые особы, которые отмечают праздник, не должны танцевать в своих платьях. Считается, что для этого нужно использовать чужое одеяние;
  • на протяжении всего дня запрещено читать покаянные молитвы таханун. Не нужно скорбеть и грустить, ведь это добрый и позитивный праздник, который служит благим целям.

В настоящее время Ту бе-Ав не является сильно распространенным праздником. Он остается серьезным торжеством только в некоторых общинах еврейского народа. Но в целом многие уже полностью забыли о нем.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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