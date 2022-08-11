Турецкие СМИ трубят о скандале в семье Бурака Озчивита. Беременная жена ушла из семьи

Зарубежные издания без устали следят за каждым шагом Бурака Озчивита. Под пристальным вниманием и его супруга. Недавно местные журналисты заподозрили, что не все так радужно в семействе актеров, которому завидуют тысячи фанатов.

В июле звездная чета объявила, что ждет второго ребенка. Фахрие находится на втором месяце беременности. Сейчас пара воспитывает трехлетнего сына Карана, который уже вовсю снимается в рекламах и зарабатывает наравне с родителями. Поклонники порадовались за 37-летнего актера и его жену, но их положительные эмоции тут же омрачились.

Дело в том, что местная пресса распространила новость о серьезной ссоре Эвджен с мамой Озчивита. Говорилось, что артистка разругалась со свекровью, что очень не понравилось Бураку. «Хватит, Фахрие!» — такие слова разъяренного брюнета передавал очевидец. Такого отношение супруга актера выдержать не смогла и выскочила из дома.

Однако, как только звезда «Великолепного века» узнал о слухах, он молниеносно прокомментировал их. Артист опубликовал фото с Фахрие, где они абсолютно счастливы. «Больше никакого негатива! Просто оставьте нас в покое. Всем любви», — подписал снимок он.

Фолловеры Озчивита подозревают, что многим людям сложно смириться с абсолютным штилем в жизни кумира. Все-таки Фахрие смогла заполучить первого красавца Турции, хоть и сама может похвастаться успешной карьерой. К слову, Бурак, зарабатывая внушительные гонорары, делает все, чтобы осчастливить избранницу.

Этим летом раскрылось, что мужчина приобретает для любимой дом, а также сделал заказ джипа Porsche, который выпустят в следующем году, и отдаст за это 26 миллионов. Как тут не завидовать?