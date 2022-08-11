В Банке Англии увидели рост системных рисков из-за метавселенной
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В Банке Англии увидели рост системных рисков из-за метавселенной

В Банке Англии увидели рост системных рисков из-за метавселенной


Широкое внедрение криптовалютных активов в метавселенной может представлять системный риск для финансовой стабильности и потребует «надежной защиты прав потребителей». К таким выводам пришли сотрудники Банка Англии Оуэн Лок и Тереза Кашино.


По их мнению, через децентрализованные цифровые миры и платформы будут проходить большие объемы «реальных экономических транзакций» в криптовалюте. Это потенциально может грозить последствиями для финансовой стабильности, считают в ЦБ.


«Поэтому важным шагом для регулирующих органов является устранение рисков, связанных с использованием криптоактивов в метавселенной, прежде чем они достигнут системного статуса», — заявили Лок и Кашино.


Они представили сценарий, в котором потребители тратят много денег и времени в виртуальных мирах. По словам сотрудников банка, домохозяйства смогут хранить часть своих сбережений в цифровых активах. Компании, в свою очередь, начнут принимать платежи в криптовалютах, а финансовые учреждения — предлагать связанные с индустрией услуги.


«Мы утверждаем, что, если открытая и децентрализованная метавселенная будет расти, связанные с криптоактивами существующие риски могут масштабироваться и иметь системные последствия для финансовой стабильности», — отметили сотрудники ЦБ.


Ранее аналитики крупнейшего международного банка Citibank спрогнозировали рост экономики метавселенных до $13 трлн к 2030 году.


По мнению экспертов Trend Micro, развитие виртуальных миров приведет к распространению в них традиционных киберугроз и появлению новых.


Напомним, соучредитель Ethereum Виталик Бутерин заявил, что существующие попытки корпораций создать метавселенную обречены на провал.

# Экономика банк англии, великобритания, метавселенные, новости
По материалам: ForkLog

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