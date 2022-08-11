В Game Pass появится больше полудюжины игр издательства No More Robots
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В Game Pass появится больше полудюжины игр издательства No More Robots

В Game Pass появится больше полудюжины игр издательства No More Robots


No More Robots — британское игровое издательство, которое можно назвать весьма молодым, оно было основано только в 2017 году. Но уже издательство добилось некоторых успехов, выпустив весьма популярные проекты, вроде Descenders или Hypnospace Outlaw. Издательство активно сотрудничает с Microsoft в вопросе добавления проектов в Game Pass, и в будущем сотрудничество продолжится.

Генеральный директор No More Robots Майк Роуз сегодня опубликовал фотографию, где он запечатлен с сотрудниками издательства и руководителем Xbox Филом Спенсером.


Роуз поблагодарил Фила за встречу, а также добавил, что больше игр издательства будет выходить в Game Pass. По его словам, в ближайшее 12 месяцев No More Robots добавит в Game Pass «больше полудюжины игр». Какие именно это проекты — неизвестно.

Ранее появлялись слухи, что игра Let’s Build a Zoo может стать частью подписки Game Pass, именно No More Robots отвечает за ее выпуск.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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