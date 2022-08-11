В Госдуме призвали изменить меру пресечения журналистке Баязитовой

Вадим Карасев

Депутат Попов предложил заменить меру пресечения журналистке Баязитовой на домашний арест

Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов призвал изменить меру пресечения журналистке Александре Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве. По мнению Попова, учитывая состояние здоровья журналистки, ее можно отпустить из-под стражи под домашний арест. Такое мнение он высказал в разговоре РИА Новости.

«На данный момент предметом дискуссии вполне может стать мера пресечения. Если она [Баязитова] действительно нездорова и находится в уязвимом состоянии по здоровью, то вполне можно было бы рассмотреть вопрос, на мой взгляд, о замене меры пресечения», — сказал Попов.

Веские причины для содержания Баязитовой под стражей отсутствуют, считает депутат. «Преступление не насильственное (если оно совершено), и насколько я понимаю, статья и так суровая, по ней может до 15 лет грозить. Тем не менее, зачем человека держать под стражей до суда», — отметил парламентарий. Попов добавил, что у граждан есть много вопросов к этому делу, один из которых — возможность изменения меры пресечения для обвиняемых по делу.

10 августа Кузьминский районный суд Москвы арестовал Баязитову до 7 октября. Журналистку обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка. Журналистка уточнила, что ей неясна суть обвинений. «Я всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник и как фрилансер», — сообщила она.

Защита Баязитовой настаивала на том, чтобы ее отправили под домашний арест в квартире на севере Москвы. Журналистка попросила суд учесть, что у нее диабет, что на ее иждивении находится престарелая мать и что она не собирается скрываться.