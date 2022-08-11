В Калужской области работает экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе"
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В Калужской области работает экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе"

В Калужской области работает экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе"

В Барятинском районе близ деревни Цветовка Калужской области торжественно открылась Международная военно-историческая экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе".

В этом году в ней участвуют более 500 активистов из разных регионов России, военнослужащие отдельного 90-го специального поискового батальона Минобороны РФ, представители из Беларуси, Узбекистана, Эстонии, Латвии, Казахстана, Киргизии.


Две недели участники будут вести поисковые работы на вновь выявленных местах гибели воинов Красной Армии и участвовать в дискуссионных площадках и мастер-классах. Молодые добровольцы пройдут обучение в "Школе поисковика".

Главным мероприятием экспедиции станет церемония отпевания и торжественного захоронения обнаруженных павших защитников Отечества на воинском мемориале "Высота 269,8 – Зайцева гора".

«Поисковая экспедиция только начинается. У нас ещё очень много задач, но главную мы уже выполнили – мы сюда приехали и продолжаем традицию "Западного фронта". Я верю, что каждый из вас сделает всё, чтобы найти солдата, чтобы установить новые имена и вернуться домой с рассказом о том, как важен подвиг защитников Отечества и как важна наша Память о них. От всей души желаю всем поисковой удачи, найти солдата, найти медальон и всем вместе достойно завершить нашу экспедицию», - поприветствовала участников ответственный секретарь "Поискового движения России", депутат Госдумы РФ Елена Цунаева.

Поисковые работы пройдут с 11 по 24 августа в районе высот 269,8 (Подкоп) и 275,6 (Зайцева Гора) на местах героических сражений Великой Отечественной войны. Именно там с 1942 до весны 1943 года армии Западного фронта вели беспрерывные кровопролитные сражения с войсками немецкой группы армий "Центр" за стратегически важную магистраль.

В торжественной обстановке за активное участие в организации, подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов был награжден командир отряда "Бумеранг-ДОСААФ" Федор Пущин. Также, Елена Цунаева вручила медаль Министерства обороны Российской Федерации "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества" начальнику управления молодежной политики министерства образования и науки Калужской области Михаилу Артамонову.

Организатором Международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" выступает ООД "Поисковое движение России" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Правительства Калужской области, Роспатриотцентра, Федерального агентства по делам молодежи и Фонда президентских грантов.

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По материалам: uposters.ru

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