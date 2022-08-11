В Крыму снесли автосервис за отказ обслуживать военных

В Красногвардейском районе Крыма демонтировали станцию техобслуживания (СТО) после отказа обслуживать автомобиль российских военных. Об этом сообщил глава муниципального образования Красногвардейского района Роман Шантаев в своем Telegram-канале.

В середине июня в Интернете появилось видео, на котором сотрудники автосервиса отказываются за деньги отремонтировать колесо грузовика, потому что «не помогают военным». Позже владелец техстанции назвал случившееся недоразумением и сказал, что сервис не обслуживает грузовики. После проверки выяснилось, что автосервис построен незаконно.

«СТО ВСЁ! #СвоихНеБросаем», — написал Шантаев.



