В МИД РФ усомнились в тезисах о борьбе Запада с мировым кризисом продовольствия

Суда с аграрной украинской аграрной продукцией идут по согласованному коридору преимущественно не в нуждающиеся в продовольствии развивающиеся страны, а на Запад, что ставит под вопрос тезисы о борьбе с мировым кризисом. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает РИА «Новости».

Делегации России, Турции, Украины и ООН 13 июля провели в Стамбуле переговоры по теме украинского зерна. По итогам встречи было решено создать в Стамбуле координационный центр по вывозу зерна. 22 июля были подписаны два договора: ООН и Турция заключили отдельные соглашения с Россией и Украиной. Их срок действия составляет 120 дней с возможностью продления.

Первым завершившим маршрут судном стал сухогруз Polarnet. Он вышел из порта Черноморска 5 августа, прошел проверку международной группы инспекторов в Стамбуле и добрался до конечного пункта назначения на турецкой территории.

«К сожалению, пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты, а номенклатура вывозимых грузов составляет, главным образом, не пшеницу, а кукурузное зерно, подсолнечное масло, что заставляет усомниться в искренности озвученных на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность», — отметил российский дипломат.



