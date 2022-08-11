В России новый штамм коронавируса «русский дельтакрон»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России новый штамм коронавируса «русский дельтакрон»

В России новый штамм коронавируса «русский дельтакрон»

В России новый штамм коронавируса «русский дельтакрон»Ученые из Петербурга обнаружили новый штамм коронавируса «русский дельтакрон»

Ученые обнаружили в России новый вид коронавируса, который сочетает в себе штаммы «омикрона» и «дельты». Об этом пишет РБК.

Американский ученый-генетик Дмитрий Прусс сообщил, что опасность нового штамма, так называемого «русского дельтакрона», только предстоит определить. По его словам, гибридные вирусы с фрагментами геномов «омикрона» и «дельты» являются большой редкостью из-за практически полного исчезновения штамма «дельта». Прусс отмечает, что именно такие необычные вирусы были найдены в последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга.

«Первые из них появились в базах в начале июля, и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института Гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус», — рассказал ученый. Прусс подчеркивает, что скорее всего вирус зародился в России, поскольку ни в одной другой стране мира этот вариант коронавируса пока не был выявлен.

Ученый поделился, что «русский дельтакрон» пока не изучен полностью и неизвестно, может ли он вытеснить другие штаммы или вызвать тяжелый ковид. Он посоветовал российским медицинским учреждениям тщательно отслеживать новые штаммы, добавив, что необходимо также более активное прочтение геномов и более прозрачная отчетность с загрузкой в мировые базы. «Без этого недостаточно данных, чтобы сказать, не пора ли добавить мер эпидемиологического контроля», — подытожил Прусс.

В феврале этого года исследователи выявили три варианта дельтакрона, начало генома которых принадлежит дельте, а окончание — омикрону. Отмечается, что эти вирусы имеют свойство быстро размножаться и более эффективно обходить иммунную систему. Тем не менее, по мнению ученых, как правило они менее жизнеспособны.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Гуманитарная помощь и детский отдых: регионы РФ продолжают поддерживать подшефные территории
Гуманитарная помощь и детский отдых: регионы РФ продолжают
Никита Пресняков рассказал, ради чего он готов покинуть Россию
Никита Пресняков рассказал, ради чего он готов покинуть Россию
Бывшая жена Александра Гордона расцвела после развода — фото
Бывшая жена Александра Гордона расцвела после развода — фото
В России новый штамм коронавируса «русский дельтакрон»
В России новый штамм коронавируса «русский дельтакрон»
Создатели перезапуска Saints Row представили обзорный трейлер геймплея
Создатели перезапуска Saints Row представили обзорный трейлер геймплея
Причины, запреты и приметы, согласно которым нельзя носить кольцо другого человека
Причины, запреты и приметы, согласно которым нельзя носить кольцо
В Усть-Илимске трое подростков угнали у директора школы машину и устроили аварию
В Усть-Илимске трое подростков угнали у директора школы машину и
Бигрина и Ромашов могут потерять доход из-за Бухынбалтэ
Бигрина и Ромашов могут потерять доход из-за Бухынбалтэ
Игра Moonscars в Souls-стиле выйдет в Game Pass в день релиза — в сентябре
Игра Moonscars в Souls-стиле выйдет в Game Pass в день релиза — в
Подборка забавных твитов обо всем - 10.08.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 10.08.2022 (15 фото)
Ани Лорак отменила все концерты в России на 2022 год: информация из открытых источников
Ани Лорак отменила все концерты в России на 2022 год: информация из
DeFi-проект Injective Protocol привлек $40 млн от Алана Ховарда и Jump Crypto
DeFi-проект Injective Protocol привлек $40 млн от Алана Ховарда и

Топ на сегодня

Что можно и что нельзя делать 10 августа 2022 года, в праздник Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии
Что можно и что нельзя делать 10 августа 2022 года, в праздник
51-летняя Наргиз Закирова ждет ребенка от молодого мужа?
51-летняя Наргиз Закирова ждет ребенка от молодого мужа?
Вероятность запрета поездок в Европу для россиян оценили
Вероятность запрета поездок в Европу для россиян оценили
Антонов призвал показать миру преступления киевских властей против своего народа
Антонов призвал показать миру преступления киевских властей против
"Все пацаны взбунтовались": Ивлеева раскрыла, почему изменила отношение к 15-сантиметровым пенисам
"Все пацаны взбунтовались": Ивлеева раскрыла, почему

Еще по теме

Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма коронавируса
В России появился новый штамм ВИЧ, завезенный из Средней Азии?
Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции
Ученые обнаружили два новых штамма коронавируса