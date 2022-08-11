В России предложили ограничить время шумных ремонтных работ в новостройках
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В России предложили ограничить время шумных ремонтных работ в новостройках

В России предложили ограничить время шумных ремонтных работ в новостройках«Известия»: в России могут ограничить время шумных ремонтных работ в новостройках

Общественная организация «Деловая Россия» выдвинула инициативу о запрете проведения шумных ремонтных работ с 20:00 до 08:00 во всех жилых домах, включая новостройки. Об этом сообщают Известия.

Инициативу организации, с которой она обратилась в Минстрой, поддержали в Госдуме. Помимо повсеместного запрета на ремонтный шум в определенное время, было предложено ввести обязательный «тихий час» с 14:00 и до 16:00, а также строго запретить подобные работы в праздничные и воскресные дни. На данный момент регионы самостоятельно устанавливают правила соблюдения тишины в многоквартирных домах, а «закон о тишине» не действует в новостройках в первые полтора года после их сдачи, за исключением ночных ремонтных работ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что в некоторых регионах необходимо соблюдать тишину в новостройках с первого дня после их ввода в эксплуатацию. По его словам, такой режим стоит распространить на все субъекты страны.

Руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов назвал логичным запрет на шумные работы с 20:00 до 08:00, однако идею «тихого часа» он нашел спорной. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский счел инициативу обоснованной, но предложил допустить возможность корректировать время проведения ремонтных работ. «Также можно отдавать решение этого вопроса на усмотрение собрания собственников жилья», — добавил он.

Ранее депутаты Госдумы захотели запретить прописку более одного человека на 6 квадратных метрах, если только они не являются родственниками.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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