В российском городе поток воды смыл с дороги авто с женщиной и двумя детьми

Вадим Карасев

В городе Урай в ХМАО во время ливня вода смыла с дороги авто с женщиной и двумя детьми

В городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) во время ливня поток воды смысл с дороги автомобиль с женщиной и двумя детьми внутри. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на городскую администрацию.

По данным издания, ливень застал семью в пути, и выбраться из уносимого водой транспорта самостоятельно россияне не могли. На помощь им прибыли спасатели, которым удалось эвакуировать россиян вместе с автомобилем и переправить их в безопасное место.

«Они в порядке, медицинская помощь им не потребовалась», — приводит издание сообщение единого диспетчерского центра.

Похожий инцидент произошел на Кубани — там россияне с детьми оказались в ловушке из-за разлившейся реки.

Ранее преподаватель медицины катастроф, дайвер-спасатель Иван Аксенов заявил, что нахождение в автомобиле при наводнении является одной из самых опасных ситуаций. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил и другие правила поведения при наводнении.