В Швейцарии оценили возможность введения новых правил выдачи виз россиянам
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В Швейцарии оценили возможность введения новых правил выдачи виз россиянам

В Швейцарии оценили возможность введения новых правил выдачи виз россиянамТАСС: Швейцария готова рассмотреть предложения о новых правилах выдачи виз россиянамСюжетВизы в Европу:

В Швейцарии заявили о готовности рассмотреть предложения о новых правилах выдачи краткосрочных виз россиянам. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель Государственного секретариата по вопросам миграции Швейцарии Анн Сезар.

Уточняется, что страна не имеет права принятия совместных решений о возможном изменении правил выдачи шенгенских виз гражданам России, поскольку не является членом Евросоюза. В то же время в Берне подчеркнули, что, в случае внесения предложений о таких модификациях, они будут рассмотрены в установленном порядке.

«Будучи ассоциированным государством, Швейцария применяет правила Шенгена и Дублина. Это включает также осуществление общих правил по визам на пребывание до 90 дней в период 180 дней в целом», — заявила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. С соответствующим требованием выступал президент Украины Владимир Зеленский. По мнению украинского лидера, граждане России «должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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