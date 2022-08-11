В Усть-Илимске трое подростков угнали у директора школы машину и устроили аварию

8 августа дежурную часть полиции в Усть-Илимске обратился мужчина. Он сообщил полицейским, что кто-то угнал его автомобиль ВАЗ-2105, который он припарковал возле дома на проспекте Дружбы Народов. Об этом сообщают пресс-службы областной прокуратуры и ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники ГИБДД при проверке улиц города заметили движущуюся машину, подходящую по ориентировке. Инспекторы останавливали автомобиль, но водитель проигнорировал неоднократные требования об остановке попытался скрыться. Через некоторое время он не справился с управлением, автомобиль перевернулся. Вероятными похитителями машины, находившимися в салоне, оказались двое 16-летних и 17-летний местные жители. В результате инцидента никто из них не пострадал.

По словам задержанных, они не знали, что похищенный автомобиль принадлежит директору их школы. Сотрудники полиции в отношении родителей подростков составили административные материалы по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Несовершеннолетнего, который находился за рулем, привлекли к административной ответственности по статье 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в отношении одного из подростков была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста за совершение аналогичного преступления. Усть-Илимская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



