В Узбекистане заблокировали почти все биткоин-биржи
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В Узбекистане заблокировали почти все биткоин-биржи

В Узбекистане заблокировали почти все биткоин-биржи


В Узбекистане ограничили доступ к нелицензированным криптовалютным биржам и сервисам обмена. Информацию ForkLog подтвердили в Национальном агентстве перспективных проектов (НАПП), выполняющем роль регулятора индустрии в стране.


НАПП подчеркнуло, что биржи и другие платформы, оказывающие услуги в сфере оборота криптоактивов, должны получать лицензию провайдера услуг для осуществления деятельности в Узбекистане.


Такие площадки также запрашивают персональные данные жителей страны без учета требования об установке серверов на территории Узбекистана, отметил регулятор:


"Кроме того, они не несут никакой юридической ответственности за осуществление операций с криптоактивами, не могут гарантировать легитимность проведенных сделок, а также надлежащее хранение и сохранение конфиденциальности персональных данных граждан".


Согласно апрельскому постановлению, с 1 января 2023 года граждане и юрлица Узбекистана смогут осуществлять сделки купли-продажи или обмена криптовалют исключительно через провайдеров услуг.


"С того момента [публикации постановления] мы не стали блокировать зарубежные платформы, так как понимаем, что у наших граждан есть средства на этих площадках. Но данная мера не означала, что граждане могут до 1 января 2023 года спокойно торговать на зарубежных платформах. Запрет на это уже был с 2019 года", — уточнили в НАПП.


На данный момент лицензию на осуществление деятельности в Узбекистане получила только одна биржа — UzNEX.


"Мы всегда готовы рассмотреть заявления на получение лицензии со стороны всех крупных криптобирж в случае их заинтересованности начать свою деятельность на территории Узбекистана в соответствии с требованиями законодательства", — заявили в НАПП.


Напомним, в 2021 году власти Узбекистана призвали жителей страны не пользоваться «неофициальными» площадками по торговле и обмену криптовалютами.


В июне 2022 года НАПП разработало положение о регистрации для майнеров.

# Экономика биржи криптовалют, блокировки, узбекистан, новости
По материалам: ForkLog

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