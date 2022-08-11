В Вологодской области открыли производство детских кроваток из массива сосны
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В Вологодской области открыли производство детских кроваток из массива сосны

В Вологодской области открыли производство детских кроваток из массива сосны

В городе Сокол Вологодской области производят детские кроватки из экологически чистых материалов.

Кроватки для детей от двух лет производит компания "Кроха". Сырьё – массив сосны, все материалы закупаются у вологодских поставщиков.


Вся качественная обработка дерева выполняется на новых станках, часть из них закуплена благодаря микрозаймам. Также при поддержке АНО "Мой бизнес" компания прошла сертификацию продукции. Предприятие получило 3 миллиона рублей господдержки. Руководство "Крохи" обратилось в Фонд ресурсной поддержки предпринимательства за льготным займом под залог оборудования.

"Обращались мы туда два раза. Первый раз мы брали фрезерный станок с программным управлением. Сейчас второй раз обратились за покупкой линии. Эта линия взята под залог оборудования и небольшой процент", - рассказал директор по развитию Руслан Шаулин.

Производство основано в 2018 году. Планы у руководства "Крохи" самые амбициозные, говорят, что по качеству ничем не уступают зарубежным аналогам и готовы заменить бренды, ушедшие из России.

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По материалам: uposters.ru

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