В зоомагазинах запретят продавать собак и кошек

В России грядет глобальная реформа зоомагазинов и птичьих рынков. У них отберут право торговать крупными животными — в частности, собаками и кошками. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Торговля мелкими животными — к примеру, грызунами, рыбками и попугайчиками — в зоомагазинах и на птичьих рынках по-прежнему будет разрешена, — уточнил парламентарий. — А вот кошек и собак можно будет продавать только через специальные питомники, где для них смогут создать все необходимые условия.

Владимир Бурматов отметил также, что соответствующий законопроект появился как ответ на обращения граждан, приходившие ему на почту. К настоящему времени он успешно прошел первое чтение. Окончательно принять его планируется уже этой осенью.

Ранее «Парламентская газета» рассказывала о том, что Кодекс об административных нарушениях планируется добавить статьями, налагающими ответственность за жестокое обращение с животными. Всего в обновленную редакцию войдет шесть составов: за выбрасывание животного на улицу, ненадлежащее содержание в цирках, приютах и питомниках и так далее.

Полностью материал читайте на сайте «Парламентской газеты» позже.